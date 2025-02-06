Двое юношей пытались пустить под откос грузовой поезд в Одесской области

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила диверсию российских спецслужб на объекте "Укрзализныци" в Одесской области: задержаны двое молодых мужчин, завербованных врагом.

Источник: СБУ, Одесская областная прокуратура

Детали: В конце января фигуранты пытались пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения. Для совершения преступления ночью они начали разбирать часть пути и вбивать в ее стыки металлическую арматуру.

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На этом этапе подготовки диверсии обоих задержали сотрудники СБУ.

Злоумышленниками оказались двое приятелей в возрасте 17 и 18 лет, жители Белгород-Днестровского района, которые искали "легкие" деньги на тематических Телеграмм-каналах.

Там их "увидел" и дистанционно завербовал представитель российских спецслужб, который координировал попытку теракта в Одесской области в январе этого года. Тогда контрразведка СБУ задержала российскую агентку, которая готовила синхронный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом авто.

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Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным молодым людям о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации их преступлений по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей.

Что предшествовало: 9 января в Белгороде-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв. В Telegram появилось видео, на котором зафиксировано, как женщина, разговаривая по телефону, оставляет возле здания один пакет, а другой под припаркованным автомобилем Военной службы правопорядка ВСУ. После этого она уходит и через некоторое время происходит взрыв.

14 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одесской области 21-летней женщины из Киевской области, которая заложила взрывчатку возле админздания в Белгороде-Днестровском.

Служба безопасности Украины сорвала также попытку диверсии на железной дороге в Ровенской области, которую пытался осуществить 23-летний безработный житель Львовщины по заказу российских спецслужб.

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