Двое юношей пытались пустить под откос грузовой поезд в Одесской области
Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила диверсию российских спецслужб на объекте "Укрзализныци" в Одесской области: задержаны двое молодых мужчин, завербованных врагом.
Источник: СБУ, Одесская областная прокуратура
Детали: В конце января фигуранты пытались пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения. Для совершения преступления ночью они начали разбирать часть пути и вбивать в ее стыки металлическую арматуру.
На этом этапе подготовки диверсии обоих задержали сотрудники СБУ.
Злоумышленниками оказались двое приятелей в возрасте 17 и 18 лет, жители Белгород-Днестровского района, которые искали "легкие" деньги на тематических Телеграмм-каналах.
Там их "увидел" и дистанционно завербовал представитель российских спецслужб, который координировал попытку теракта в Одесской области в январе этого года. Тогда контрразведка СБУ задержала российскую агентку, которая готовила синхронный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом авто.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным молодым людям о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения.
Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации их преступлений по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей.
Что предшествовало: 9 января в Белгороде-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв. В Telegram появилось видео, на котором зафиксировано, как женщина, разговаривая по телефону, оставляет возле здания один пакет, а другой под припаркованным автомобилем Военной службы правопорядка ВСУ. После этого она уходит и через некоторое время происходит взрыв.
14 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одесской области 21-летней женщины из Киевской области, которая заложила взрывчатку возле админздания в Белгороде-Днестровском.
Служба безопасности Украины сорвала также попытку диверсии на железной дороге в Ровенской области, которую пытался осуществить 23-летний безработный житель Львовщины по заказу российских спецслужб.
Предыстория:
- В последние месяцы участились случаи попыток устроить теракты с подрывами в административных зданиях: под прицелом вражеских агентов - полиция, ТЦК, СБУ, Военная служба правопорядка, "Укрпочта" и тому подобное.
- 13 декабря Служба безопасности Украины запустила специальный чатбот "Спали "ФСБешника" для оперативного сбора информации о попытках вербовки российскими спецслужбами.
- В Национальной полиции Украины предостерегают, что спецслужбы РФ в соцсетях ищут через соцсети исполнителей терактов, а в результате не платят им и ликвидируют завербованных лиц.