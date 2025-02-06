В Киеве заработают вторые выходы на станциях метро "Осокорки" и "Золотые ворота"

Начиная с пятницы, 7 февраля, в столичном метрополитене на станциях "Осокорки" и "Золотые ворота" начнут работать вторые выходы.

Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен"

Дословно: "В частности, вестибюль № 2 станции "Осокорки" будет работать с 5:37 до 22:30. Напоминаем, что вестибюль № 1 работает с 5:34 до 22:33.

Выход № 2 на станции "Золотые ворота", который ведёт на ул. Владимирскую, будет работать с 5:37 до 22:30. Выход № 1 работает с 5:38 до 22:31".

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Детали: Пресс-служба метрополитена напомнила, что станции во время воздушной тревоги работают в режиме укрытия.

Дополнено: Как объяснили "Украинской правде" в КП "Киевский метрополитен", эти выходы на станциях были закрыты с начала войны в целях безопасности.

Сейчас еще остаются закрытыми вестибюль №1 на станции "Ипподром", вестибюль №1 на станции "Теремки" и вестибюль №2 на станции "Бориспольская".

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Напомним:

В марте 2024 года в Киеве возобновили работу станцию метро "Днепр".