Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве заработают вторые выходы на станциях метро "Осокорки" и "Золотые ворота"

Украинская правдаЧетверг, 6 февраля 2025, 14:15
В Киеве заработают вторые выходы на станциях метро Осокорки и Золотые ворота
Фото: Getty Images

Начиная с пятницы, 7 февраля, в столичном метрополитене на станциях "Осокорки" и "Золотые ворота" начнут работать вторые выходы.

Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен"

Дословно: "В частности, вестибюль № 2 станции "Осокорки" будет работать с 5:37 до 22:30. Напоминаем, что вестибюль № 1 работает с 5:34 до 22:33.
Выход № 2 на станции "Золотые ворота", который ведёт на ул. Владимирскую, будет работать с 5:37 до 22:30. Выход № 1 работает с 5:38 до 22:31".

Реклама:

Детали: Пресс-служба метрополитена напомнила, что станции во время воздушной тревоги работают в режиме укрытия.

Дополнено: Как объяснили "Украинской правде" в КП "Киевский метрополитен", эти выходы на станциях были закрыты с начала войны в целях безопасности.

Сейчас еще остаются закрытыми вестибюль №1 на станции "Ипподром", вестибюль №1 на станции "Теремки" и вестибюль №2 на станции "Бориспольская". 

РЕКЛАМА:

Напомним:

В марте 2024 года в Киеве возобновили работу станцию метро "Днепр".

Киевметро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий - опрос
Представитель Трампа опроверг анонс СМИ: презентации "мирного плана" в Мюнхене не будет
Трамп подтвердил свой "аппетит" в отношении Газы: "Израиль мог бы передать сектор после завершения боев"
Будет председательствовать вместо США: Британия официально подтвердила, что созывает "Рамштайн"
В "Укрэнерго" объяснили, почему начались аварийные отключения света в Украине
Министр обороны Франции: Первые истребители Mirage уже в Украине
Все новости...
Киев
В 2024 году Киев потратил на укрытие 2,4 миллиарда
Глава МИД Британии прибыл в Киев 
В Киеве и области работали силы ПВО
Последние новости
16:31
Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий - опрос
16:23
Украинцы преимущественно испытывают надежду и гордость, когда думают о Родине
16:05
Урожай уже не влияет: в правительстве прокомментировали рост цен на продукты
15:59
Представитель Трампа опроверг анонс СМИ: презентации "мирного плана" в Мюнхене не будет
15:58
Продажи Tesla обваливаются по всей Европе
15:48
Samsung стала крупнейшим мировым производителем чипов в 2024 году
15:40
Госсекретарь США Рубио не поедет на встречу G20 в ЮАР
15:40
В США хирург удалил больному не тот орган: мужчина умер, а его вдова подала в суд
15:19
Служба для мобилизованного начинается в день отправки в в/ч, а не после присяги – Верховный суд
15:16
Суд оставил экс-командира 155-й бригады Рюмшина под стражей, но уменьшил залог
Все новости...
Реклама:
Реклама: