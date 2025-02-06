В Харькове российский БПЛА атаковал район плотной жилой застройки

6 февраля российские военные атаковали дроном район плотной жилой застройки в Салтовском районе Харькова.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехов: "Вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки в Салтовском районе".

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Детали: Терехов уточнил, что взрыв произошел возле девятиэтажки.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.

Обновлено: Председатель Харьковской ОВА сообщил, что около 14:20 враг нанес удар по Салтовскому району Харькова. В результате атаки зафиксировано попадание дрона-камикадзе "Молния" в фасад жилого дома. Информации о пострадавших пока нет.

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"Еще одну "Молнию" сбили силы ПВО часом ранее в том же районе", - добавил Синегубов.