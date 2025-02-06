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В Госдуме РФ говорят о встрече Трампа и Путина уже в феврале или марте

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 6 февраля 2025, 16:51

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что встреча главы РФ и президента США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшее время.

Источник: "Европейская правда", российский "Интерфакс"

Детали: Слуцкий заявил, что встреча может состояться уже в феврале или в марте.

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"Февраль или март, не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро", – сказал Слуцкий журналистам в четверг, отвечая на вопрос о вероятности встречи Путина и Трампа.

Он отметил, что вероятность контактов президентов РФ и США "стопроцентная".

По его словам, такая встреча "требует серьезной подготовки, которая сегодня находится в продвинутой стадии".

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"Поэтому в ближайшее время, думаю, у нас будет с вами конкретная информация о встрече, и выражу надежду на то, что эта встреча будет с конструктивными последствиями для самых актуальных, самых актуальных вопросов сегодняшней мировой политики.

Это Украина, Ближний Восток и в целом вопросы мировой политики и международных отношений в ближайшем будущем. Уверен, что это будет знаковая встреча, она не пройдет зря", – сказал Слуцкий.

Напомним, пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков в среду, 5 февраля, впервые публично признал контакты Кремля с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Это произошло после того, как сам Трамп сказал, что сейчас США "говорят с русскими и с украинским руководством".

Президент Владимир Зеленский ранее выражал надежду на встречу с президентом США в ближайшее время. По его словам, она должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.

ТрампПутин
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