Разведка, удары по тылу, дезорганизация врага: ССО рассказали, как начиналась Курская операция

Силы специальных операций ВСУ отмечают, что во время Курской операции впервые комплексно применили тактические группы, подразделения психологических операций, движения сопротивления и БпЛА в координации с дружественными подразделениями Сил обороны, что создало условия для быстрого продвижения основных сил.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Спецназовцы рассказали, как в мае-июле создавали предпосылки для захода Сил обороны на территорию Курской области.

Реклама:

Дословно: "Операторы ССО заблаговременно продвигались по территории РФ в рамках подготовки к Курской операции задолго до того, как об основном наступлении Сил обороны Украины узнал мир. Тщательной разведкой и ударами по тыловым структурам врага, они уничтожали ключевые элементы российской обороны в приграничном регионе.

Благодаря планированию, уничтожение российских систем ПВО и складов боеприпасов не оставляло противнику возможности быстро реагировать. Точечные удары по стратегическим объектам и логистике врага делали невозможным быструю переброску подкрепления.

Такое выполнение позволило ССО завести по подготовленным маршрутам основной контингент украинских войск. Августовское наступление на Курщине началось с минимальным сопротивлением российской армии".

РЕКЛАМА:

Детали: Отмечается, что по мере продвижения основных подразделений украинской армии вглубь Курщины, группы специального назначения и движения сопротивления ССО во вражеском тылу проводили рейдовые операции, засады и саботажи, взрывали мосты и переправы в координации с дружественными подразделениями Сил обороны. Были привлечены пилоты БпАК ССО, которые уничтожали российские логистические конвои, тяжелую технику и военных.

Параллельно подразделения Психологических операций ССО сеяли хаос среди гражданских, а российских военных дезорганизовали через операцию с кодовым названием "Сенека".

"Как известно, россияне попытались переломить ход событий, привлекая к боевым действиям войска Северной Кореи в конце осени. Однако группы специального назначения быстро адаптировались и нанесли войскам КНДР едва ли не самые большие потери с момента завершения активной фазы Корейской войны более 70 лет назад", – отмечают в ССО.

Пошаговая история действий ССО на Курщине - подробнее на видео, обнародованном 6 февраля.

Предыстория: