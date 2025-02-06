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Двое грузинских военных погибли в украинской войне против РФ

Уляна Кричковская, Евгений КизиловЧетверг, 6 февраля 2025, 18:12
Двое грузинских военных погибли в украинской войне против РФ
фото: getty images

В войне против России погибли двое грузинских бойцов, которые воевали в рядах Вооруженных Сил Украины.

Источник: руководитель грузинской группы Сил специальных операций Украины, вице-полковник Вано Надирадзе в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: Надирадзе проинформировал, что 5 февраля на российско-украинской войне погибли двое грузин – Давид Двалишвили и Мамука Берий.

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"Ребята вчера вечером делали все возможное, чтобы вытащить их с передовой", – написал он.

С февраля 2022 года на передовой в Украине погибло до 80 грузинских бойцов – граждане Грузии и уроженцы Грузии, которые имеют украинское гражданство.

Напомним, в ноябре, на лечении во Франции умер грузинский боец, раненый в Бахмуте.

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Сообщали также о гибели грузинского бойца Бадри Кварацхелии в ходе боевых действий в Курской области.

10 января информировали, что в ходе боевых действий в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов.

13 января на российско-украинской войне погиб грузинский боец – Каха Тилидзе.

Грузияроссийско-украинская войнажертвыВооруженные силы
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