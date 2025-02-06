Беглый нардеп появился на заседании комитета Рады онлайн

Народный депутат из группы "Довіра" Сергей Шахов, который с 2023 года находится в розыске из-за декларирования недостоверной информации, принял участие в онлайн-заседании парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Источник: движение "Чесно" со ссылкой на трансляцию заседания комитета от 5 февраля

Детали: Отмечается, что беглый нардеп Шахов в частности активно обсуждал законопроект № 12354 об усилении ответственности за нарушение требований особого правового режима. Эта инициатива предусматривает административную ответственность в виде штрафа за возвращение людей в населенные пункты, где объявлена обязательная эвакуация, отказ родителей от обязательной эвакуации детей, а также нарушение комендантского часа, что вызвало оживленную дискуссию.

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скриншот трансляции. Шахов - в верхнем правом окошке

"Я сам с оккупированных территорий. Ситуация очень сложная, люди возвращаются, вернулось сотни тысяч людей, потому что у них негде жить, где работать, им предоставляется 465 грн помощи в месяц - люди остаются на обочинах, куда им деваться?", - сказал в своем выступлении Шахов.

Стоит отметить, что размер денежной помощи для внутренне перемещенных лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах составляет: для лиц с инвалидностью и детей - 3000 грн; для других лиц - 2000 грн.

Оживленное обсуждение вызвало и обсуждение составляющей законопроекта № 12354 об ответственности за нарушение комендантского часа. Нардепы отмечали необходимость дифференциального подхода к ответственности в разных областях, в частности с учетом удаленности от зоны боевых действий, а также необходимость урегулирования вопроса пассажиров ночных поездов, которые вынуждены нарушать комендантский час.

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На заседании также рассматривали законопроект № 12353 по урегулированию вопроса проведения обязательной эвакуации, который в частности устанавливает принципы обязательной эвакуации пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей в случае отказа родителей от эвакуации. Все выступающие отметили актуальность законопроекта и необходимость его принятия. Комитет экополитики будет рекомендовать Верховной Раде принять его за основу.

Что предшествовало: Сергей Шахов последний раз физически присутствовал в Верховной Раде в ноябре 2022 года. Шахов регулярно присоединяется к заседаниям, преимущественно с выключенной камерой и голосует "за", отмечают в движении "Чесно".

НАБУ и САП подозревают Шахова в неотображении в декларации имущества на общую сумму 88 млн грн. В частности, речь идет о 13 квартирах в центре Киева, 8 паркоместах, коттеджах под Киевом и земельных участках общей площадью 115 га. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд. Шахова объявили в розыск, поскольку он не ходил на заседания суда. Адвокат нардепа утверждала, что ее подопечный лечится в Кыргызстане.