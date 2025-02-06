Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп планирует наложить санкции на Международный уголовный суд – Reuters

Уляна Кричковская, Евгений КизиловЧетверг, 6 февраля 2025, 19:10
Трамп планирует наложить санкции на Международный уголовный суд – Reuters
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп собирается ввести санкции против Международного уголовного суда.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам представителя Белого дома, Трамп в четверг, 6 декабря, подпишет указ о введении санкций против МУС за действия, направленные против США и их союзников, в частности Израиля.

Реклама:

Он отметил, что указ предусматривает введение финансовых и визовых санкций против лиц и членов их семей, которые помогают в расследовании МУС в отношении граждан США или союзников США.

Угроза санкций нависла над МУС после того, как в ноябре 2024 года он выдал ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за вероятные военные преступления и преступления против человечности в Газе.

В ответ на ордера Палата представителей США – которые не являются участниками Римского статута – проголосовала за введение санкций против МУС.

РЕКЛАМА:

В самом Суде опасались, что администрация Дональда Трампа введет ограничения против него, не дожидаясь голосования в Конгрессе.

23 января Бюро ассамблеи государств – участников Римского статута Международного уголовного суда выразило обеспокоенность намерениями США ввести против Суда санкции из-за ордера на арест Нетаньяху.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.

ТрампМеждународный уголовный судсанкцииСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Смотрящему" за Киевом и заместителю Кличко сообщили подозрения: НАБУ рассказало детали
Воздушные силы получили новую партию истребителей F-16 от Нидерландов
Половина Рады на Молитвенном завтраке: Зеленский раскритиковал депутатов за частые командировки
фотоБеглый нардеп появился на заседании комитета Рады онлайн
"Диалог лечит": Папа Римский призвал украинскую молодежь "прощать врагов" ради мира
Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий - опрос
Все новости...
Трамп
СМИ: У Трампа обсуждают пути реформирования ВОЗ
В Госдуме РФ говорят о встрече Трампа и Путина уже в феврале или марте
Представитель Трампа опроверг анонс СМИ: презентации "мирного плана" в Мюнхене не будет
Последние новости
20:21
Ученые назвали период, когда люди впервые начали делать пирсинг
20:16
Представитель Трампа: Выборы во время войны – признак здоровой демократии
20:14
Гетманцев рассказал, когда могут легализовать криптовалюту в Украине
20:08
Из оккупированного Крыма вывезли детей, которых российские власти отобрали насильно
19:58
"Смотрящему" за Киевом и заместителю Кличко сообщили подозрения: НАБУ рассказало детали
19:40
В Киеве группа подростков избила юношу и сняла это на видео: полиция выясняет обстоятельства инцидента
19:37
Одна из партий власти Гренландии поддерживает скорый референдум о независимости
19:30
Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после открытия неба
19:28
Поджигатели с Буковины получили по 15 лет тюрьмы: должны компенсировать УЗ 1 млн убытков
19:25
Объемы украинского экспорта упали вдвое в январе
Все новости...
Реклама:
Реклама: