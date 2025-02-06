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ЕБРР намерен инвестировать в этом году в Украину минимум €1,5 млрд

Уляна Кричковская, Евгений КизиловЧетверг, 6 февраля 2025, 20:40
ЕБРР намерен инвестировать в этом году в Украину минимум €1,5 млрд
фото: президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в сети Х

Европейский банк реконструкции и развития планирует в 2025 году предоставить не менее 1,5 миллиарда евро на поддержку экономики и бизнеса в Украине во время войны.

Источник: об этом заявила агентству Reuters президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, пишет "Европейская правда"

Детали: Отметим, в четверг, 6 февраля, Рено-Бассо находится с визитом в Киеве, где она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

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С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года ЕБРР активизировал свою деятельность в Украине, инвестировав более 6,2 млрд евро в различные секторы. В прошлом году банк выделил стране рекордные 2,4 млрд евро.

Президент ЕБРР заявила, что банк и в дальнейшем будет сосредотачивать свое внимание на частном секторе Украины, в частности, на энергетике после неоднократных российских атак на национальную энергосистему, а также на государственной и муниципальной инфраструктуре.

"Наш план заключается в том, чтобы продолжать инвестировать на этом уровне. Как минимум, мы стремимся к 1,5 млрд евро инвестиций, но если мы сможем сделать больше – мы это сделаем", – сказала она во время своего визита в украинскую столицу.

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По ее словам, деятельность банка определяется спросом, и он готов увеличить свои инвестиции в Украину до 3 млрд евро в год после завершения войны.

Рено-Бассо отметила, что энергетический сектор Украины является одним из ключевых приоритетов этого года и в дальнейшем, поскольку проекты по модернизации отрасли и развитию возобновляемой энергетики могут стать двигателем частных инвестиций после завершения войны.

"Есть большой потенциал, поэтому это вызовет большой интерес со стороны иностранных инвесторов, и это вызовет большую активность в стране – это действительно будет стимулировать динамику роста", – сказала она.

В июне Рено-Бассо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписали меморандум о выделении дополнительной помощи на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

УкраинаЕБРРинвестиции
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