Певицу Повалий будут судить за коллаборационизм
Винницкие прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа от запрещенной "Партии регионов" и бывшей народной артистки Украины Таисии Повалий, которую подозревают в коллаборационистской деятельности.
Источник: Офис генпрокурора и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Детали: Согласно сообщениям, кроме коллаборационной деятельности, Повалий обвиняют в публичных призывах к агрессивной войне, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.
Сообщается, что в 2014 году Повалий выехала в Россию, сейчас живет в Москве и ведет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023-м получила российское гражданство.
Бывшая народная артистка Украины активно выступает в поддержку кремлевского хозяина Владимира Путина, дает интервью пропагандистским медиа, в которых возвеличивает российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их "зомбированными нацистами".
По материалам прокуратуры Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства принадлежащих обвиняемой активов:
- семи земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га;
- жилого дома общей площадью 442 кв. м;
- домовладения общей площадью 101 кв. м;
- двух транспортных средств;
- четырех единиц оружия;
- имущественных прав на музыку и слова к 9 произведениям.