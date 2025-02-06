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Певицу Повалий будут судить за коллаборационизм

Евгений КизиловЧетверг, 6 февраля 2025, 21:30
Певицу Повалий будут судить за коллаборационизм
фото: Повалий в Instagram

Винницкие прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа от запрещенной "Партии регионов" и бывшей народной артистки Украины Таисии Повалий, которую подозревают в коллаборационистской деятельности.

Источник: Офис генпрокурора и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Детали: Согласно сообщениям, кроме коллаборационной деятельности, Повалий обвиняют в публичных призывах к агрессивной войне, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.

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Сообщается, что в 2014 году Повалий выехала в Россию, сейчас живет в Москве и ведет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023-м получила российское гражданство.

Бывшая народная артистка Украины активно выступает в поддержку кремлевского хозяина Владимира Путина, дает интервью пропагандистским медиа, в которых возвеличивает российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их "зомбированными нацистами".

По материалам прокуратуры Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства принадлежащих обвиняемой активов:

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  • семи земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га;
  • жилого дома общей площадью 442 кв. м;
  • домовладения общей площадью 101 кв. м;
  • двух транспортных средств;
  • четырех единиц оружия;
  • имущественных прав на музыку и слова к 9 произведениям.

музыкаколлаборантысуд
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