Певицу Повалий будут судить за коллаборационизм

Винницкие прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа от запрещенной "Партии регионов" и бывшей народной артистки Украины Таисии Повалий, которую подозревают в коллаборационистской деятельности.

Источник: Офис генпрокурора и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Детали: Согласно сообщениям, кроме коллаборационной деятельности, Повалий обвиняют в публичных призывах к агрессивной войне, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.

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Сообщается, что в 2014 году Повалий выехала в Россию, сейчас живет в Москве и ведет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023-м получила российское гражданство.

Бывшая народная артистка Украины активно выступает в поддержку кремлевского хозяина Владимира Путина, дает интервью пропагандистским медиа, в которых возвеличивает российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их "зомбированными нацистами".

По материалам прокуратуры Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства принадлежащих обвиняемой активов:

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