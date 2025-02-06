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Генштаб: На фронте с начала суток произошло 89 боев

Татьяна ОлейникЧетверг, 6 февраля 2025, 22:28
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 89 боев
иллюстративное фото с facebook-страницы всу

С начала суток 6 февраля на фронте состоялось 89 боевых столкновений, больше всего из них произошло на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала этих суток произошло 89 боевых столкновений.

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Российские захватчики нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 65 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1105 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник проводил пять штурмов позиций наших защитников в районах Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

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На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Зеленого Гая, Копанок, Новосергиевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Катериновки, Ямполовки, Тернов и Колодязов.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения вблизи Часового Яра, которые продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки и Торецка.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи Лисовки, Константинополя и Раздольного. Успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток состоялось пять боестолкновений.

Генштаббоевые действиявойна
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