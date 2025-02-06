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В Финляндии планируют запретить россиянам покупать недвижимость из-за угрозы нацбезопасности

Татьяна ОлейникЧетверг, 6 февраля 2025, 23:45
В Финляндии планируют запретить россиянам покупать недвижимость из-за угрозы нацбезопасности
Флаг Финляндии. Фото из открытых источников

Правительство Финляндии 6 февраля подало в парламент законопроект, который ограничивает приобретение недвижимости для россиян из-за угрозы национальной безопасности.

Источник: Министерство обороны Финляндии

Детали: В сообщении отметили, что запрет распространяется на страны, которые ведут захватническую войну и могут представлять угрозу национальной безопасности страны. Ограничения будут касаться как граждан таких государств, так и юридических лиц, зарегистрированных на их территории, а также компаний, находящихся под их влиянием.

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По словам министра обороны Антти Хаккянена, поскольку Россия продолжает представлять угрозу безопасности в Европе, владение недвижимостью может быть "использовано для осуществления враждебного влияния".

Прямая речь министра: "Угрозы могут касаться экономики, инфраструктуры, бизнеса, безопасности поставок или даже способности государства защищать своих граждан. Мы стремимся минимизировать любые риски для безопасности финнов".

Детали: Ожидается, что новый закон поможет уменьшить количество заявок на приобретение недвижимости, что даст властям больше возможностей для тщательного рассмотрения каждого случая.

Финляндия
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