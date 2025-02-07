В Киеве и области работало ПВО по российским беспилотникам
Пятница, 7 февраля 2025, 02:54
Вечером 6 февраля российские войска запустили ударные беспилотники, в Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны.
Источник: Киевская ОВА
Дословно: "Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".
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Детали: Впоследствии, в 21:54, воздушную тревогу объявили в Киеве.
Около 23:00 в Киеве были слышны взрывы, в КГВА сообщили, что в столице работает ПВО. Мэр Виталий Кличко сообщил, что ПВО работает на левом берегу города.
Обновлено: В 02:39 в Киеве, а затем и в Киевской области, объявили об отбое угрозы БпЛА.