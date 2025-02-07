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В Киеве и области работало ПВО по российским беспилотникам

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовПятница, 7 февраля 2025, 02:54
В Киеве и области работало ПВО по российским беспилотникам
Илюстративное фото - западное ото нгу

Вечером 6 февраля российские войска запустили ударные беспилотники, в Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".

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Детали: Впоследствии, в 21:54, воздушную тревогу объявили в Киеве.

Около 23:00 в Киеве были слышны взрывы, в КГВА сообщили, что в столице работает ПВО. Мэр Виталий Кличко сообщил, что ПВО работает на левом берегу города.

Обновлено: В 02:39 в Киеве, а затем и в Киевской области, объявили об отбое угрозы БпЛА.

ПВОКиевская область
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