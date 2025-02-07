Оккупанта, причастного к массовым убийствам на Киевщине, в России назначили заместителем министра

Бывший командир подразделения российской армии Нурсултан Муссагалеев, участвовавший в массовых пытках и убийствах на Киевщине, стал исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области России.

Источник: глава региона Денис Паслер

Детали: По данным Службы безопасности Украины, 24 февраля 2022 года россиянин в составе оккупационных группировок России пересек северную границу Украины и прибыл в Бучанский район для подготовки наступления на Киев.

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Муссагалеев занимал должность командира разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил РФ, дислоцированной в Пскове.

Во время пребывания на территории общины Муссагалеев участвовал в так называемых "зачистках", направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

После бегства захватчиков с Киевщины высшее военно-политическое руководство РФ наградило Муссагалеева звездой "героя России" и медалью "за боевые отличия". Затем российские пропагандисты сняли о нем сюжет, который вышел в "прайм-тайм" на телеканале "Россия 1".