40-часовой рейс в Индию: депортированных из США держали в наручниках весь полет
Во время 40-часового депортационного рейса из США в Индию 104 человека удерживали в кандалах на руках и ногах.
Источник: CNN
Детали: По словам 23-летнего Акашдипа Сингха, который вместе со 103 другими депортированными прибыл в Индию, перед полетом их руки были закованы в наручники, а лодыжки - скованы цепями.
"Наши руки были в наручниках, а лодыжки скованы цепями перед полетом", – сказал Сингх. Он также отметил, что просьбы снять наручники для посещения туалета или приема пищи игнорировались.
"То, как они на нас смотрели, я никогда не забуду... Мы ходили в туалет в наручниках. Перед самой посадкой они сняли [наручники] с женщин. Мы это видели. С нас их сняли сотрудники местной полиции после того, как мы приземлились", – сообщил Сингх.
35-летний Сукпал Сингх также рассказал, что наручники не снимали на протяжении всего полета, даже во время остановки для дозаправки на тихоокеанском острове Гуам.
"Если мы пытались встать, потому что наши ноги распухали от наручников, они кричали на нас, чтобы мы сели", – сказал он.
Предыстория:
- В январе фотографии колумбийских депортированных в кандалах на борту американского депортационного самолета вызвало острый спор между Колумбией и США.
- Президент Колумбии Густаво Петро осудил практику депортаций, заявив, что к мигрантам относятся как к преступникам. Петро заявил, что к депортированным мигрантам следует относиться с достоинством и уважением.
- Кроме того, Министерство иностранных дел Бразилии осудило "унизительное обращение" с бразильцами после того, как мигрантов заковали в наручники на коммерческом депортационном рейсе. По прибытии некоторые пассажиры также сообщили о плохом обращении во время полета.