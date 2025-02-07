40-часовой рейс в Индию: депортированных из США держали в наручниках весь полет

Во время 40-часового депортационного рейса из США в Индию 104 человека удерживали в кандалах на руках и ногах.

Источник: CNN

Детали: По словам 23-летнего Акашдипа Сингха, который вместе со 103 другими депортированными прибыл в Индию, перед полетом их руки были закованы в наручники, а лодыжки - скованы цепями.

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"Наши руки были в наручниках, а лодыжки скованы цепями перед полетом", – сказал Сингх. Он также отметил, что просьбы снять наручники для посещения туалета или приема пищи игнорировались.

"То, как они на нас смотрели, я никогда не забуду... Мы ходили в туалет в наручниках. Перед самой посадкой они сняли [наручники] с женщин. Мы это видели. С нас их сняли сотрудники местной полиции после того, как мы приземлились", – сообщил Сингх.

35-летний Сукпал Сингх также рассказал, что наручники не снимали на протяжении всего полета, даже во время остановки для дозаправки на тихоокеанском острове Гуам.

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"Если мы пытались встать, потому что наши ноги распухали от наручников, они кричали на нас, чтобы мы сели", – сказал он.

Предыстория: