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Евлаш уходит с должности спикера Воздушных сил ВСУ 

Ирина БалачукПятница, 7 февраля 2025, 07:28
Евлаш уходит с должности спикера Воздушных сил ВСУ 
Илья Евлаш. Фото из Facebook

Илья Евлаш сообщил, что покидает должность спикера Воздушных сил ВСУ.

Источник: Евлаш в Facebook

Прямая речь: "Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым.

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Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы".

Детали: Он поблагодарил всех, кто "был рядом, помогал, поддерживал и даже тех, кто желал упасть", и отметил, что пришло "время двигаться дальше".

О причине такого решения и о своих дальнейших планах Евлаш ничего не сообщил.

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Предыстория:

  • Майор Илья Евлаш занимал должность начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ с марта 2024 года.

Воздушные силы ВСУ
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