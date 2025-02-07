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ВСУ отминусовали еще 1 340 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПятница, 7 февраля 2025, 07:45
ВСУ отминусовали еще 1 340 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 340 захватчиков и более 270 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 846 650 (+1 340) человек,
  • танков – 9 975 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 755 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 22 785 (+32) ед,
  • средств ПВО – 1 056 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 301 (+116) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 307 (+96) ед,
  • специальной техники – 3 738 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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