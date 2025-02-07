ВСУ отминусовали еще 1 340 оккупантов за сутки

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 340 захватчиков и более 270 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.02.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 846 650 (+1 340) человек,

танков – 9 975 (+10) ед,

боевых бронированных машин – 20 755 (+18) ед,

артиллерийских систем – 22 785 (+32) ед,

средств ПВО – 1 056 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 301 (+116) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 36 307 (+96) ед,

специальной техники – 3 738 (+1) ед.

Данные уточняются.