За сутки на фронте произошло более сотни боевых столкновений - Генштаб

Россияне активизировали атаки на Лиманском направлении, где произошло 20 боев, также постоянно наступают под Покровском – 36 штурмов, всего за минувшие сутки на фронте 101 боестолкновение.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (6 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 3 ракетных и 84 авиационных ударов, применил 4 ракеты и сбросил 138 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 2829 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более 5000 обстрелов, из них 94 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: На Харьковском направлении украинские военные отбили 1 атаку противника у Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты 5 раз пытались атаковать. Силы обороны сдерживали штурмы вблизи Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении российские войска атаковали 20 раз. Враг пытался продвинуться в районах Зеленого Гая, Копанок, Новосергиевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Катериновки, Ямполовки, Тернов и Колодязов.

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На Северском направлении оккупанты 2 раза пытались прорвать оборону украинских защитников у Белогоровки.

На Краматорском направлении произошло 3 боя неподалеку Часового Яра.

На Торецком направлении армия РФ осуществила 13 атак в районах Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении ВСУ остановили 36 штурмов и наступательных действий россиян в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Новоторецкого, Покровска, Песчаного, Удачного, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Котляровки, Успеновки, Дачного, Андреевки и Шевченко.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 8 атак вблизи Лисовки, Константинополя и Раздольного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник не вел наступательных действий.

В Курской области украинские военные за минувшие сутки отбили 5 атак россиян. Кроме того, враг нанес 47 авиационных ударов, использовал 76 управляемых бомб и совершил 612 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.