На Харьковщине от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок
Пятница, 7 февраля 2025, 09:55
В Харьковской области 10-летний мальчик погиб в результате взрыва неизвестного предмета.
Источник: ГСЧС в Facebook
Дословно служба: "Погиб 10-летний мальчик от взрыва неизвестного взрывоопасного предмета в одном из частных домов".
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Детали: Трагедия произошла в поселке Коротич Харьковского района.
На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства события.
В ГСЧС призвали жителей не трогать подозрительные предметы. В случае их обнаружения надо обозначить место находки, отойти на безопасное расстояние и позвонить на "101" или "102".