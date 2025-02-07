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На Харьковщине от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок

Ирина БалачукПятница, 7 февраля 2025, 09:55
На Харьковщине от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок
Роботизированная система для разминирования MV-4 и шлем сапера. Фото иллюстративное из Facebook ГСЧС

В Харьковской области 10-летний мальчик погиб в результате взрыва неизвестного предмета.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно служба: "Погиб 10-летний мальчик от взрыва неизвестного взрывоопасного предмета в одном из частных домов".

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Детали: Трагедия произошла в поселке Коротич Харьковского района.

На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства события.

В ГСЧС призвали жителей не трогать подозрительные предметы. В случае их обнаружения надо обозначить место находки, отойти на безопасное расстояние и позвонить на "101" или "102".

Харьковская областьвзрывдети
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