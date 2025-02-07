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Кэллог: Для урегулирования войны в Украине нужен прагматичный подход

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 7 февраля 2025, 10:23
Кэллог: Для урегулирования войны в Украине нужен прагматичный подход
Иллюстративное фото: Getty Images

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что подход к завершению войны должен быть прагматичным, что предполагает определенные уступки как с российской, так и с украинской стороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью The New York Post

Детали: По словам Келлога, война не закончится без переговоров между Россией и Украиной, по итогам которых обе стороны должны будут пойти на уступки.

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"Именно здесь вы должны выяснить: хорошо, на каком этапе мы находимся? Что является приемлемым? Будет ли это приемлемым для всех? Нет. Но вы старайтесь придерживаться этого баланса", – сказал он.

Келлог отметил, что после встречи с Зеленским в Trump Tower в сентябре Трамп отметил, что можно заключить сделку, "которая будет полезной для обеих сторон".

"Вы должны подойти к этому очень прагматично, понимаете? Я возвращаюсь к Тедди Рузвельту и Портсмутскому договору (который завершил русско-японскую войну в 1905 году)", – пояснил спецпредставитель президента США.

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"Русский царь и японцы были готовы выйти за дверь (во время переговоров), а Рузвельт фактически собрал их вместе и сказал: вы оба должны немного уступить. И они уступили. И вот что произошло: Тедди Рузвельт получил Нобелевскую премию мира, а война прекратилась. Поэтому я думаю, что когда вы посмотрите на это, и даже на более современные примеры, то увидите, что это именно так и происходит", – сказал Келлог.

Он также раскритиковал предыдущую американскую администрацию за ее политику в отношении российско-украинской войны и заявил, что у Дональда Трампа будет "целостный подход".

А накануне Келлог настоял, что Украина должна быть готова провести выборы во время войны, потому что это "признак здоровой демократии".

СШАвойнаРосcияУкраина
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