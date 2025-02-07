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Болгария получит €500 млн компенсации за военную помощь Украине

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПятница, 7 февраля 2025, 11:07
Болгария получит €500 млн компенсации за военную помощь Украине
Флаг Болгарии. Фото иллюстративное с pixabay.com

Болгария получит от партнеров около 500 млн евро компенсаций за военную помощь, которую она предоставила Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Прямая речь министра обороны Атанаса Запрянова: "Помогая Украине, мы фактически помогаем себе".

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Детали: Отмечается, что страна уже получила 174 млн евро от Дании в рамках двух контрактов на отправку военной помощи Украине и ожидает еще не менее 300 млн евро от США и Европейской комиссии.

Издание напоминает, что Болгария передает Украине свою старую технику, изготовленную по советским стандартам. В то же время за полученные от союзников по НАТО и ЕС компенсации она может покупать новое западное вооружение.

По словам Запрянова, Болгария уже передала Украине 6 пакетов военной помощи. В них были боеприпасы, бронетехника и неисправные ракеты ПВО для использования в качестве запчастей.

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В 2024 году Болгария прислала 150 бронемашин и самоходных гаубиц "Гвоздика" советского производства.

Издание отмечает, что несмотря на выгоды для болгарской армии, которая получает хорошие деньги за старое вооружение, пророссийские силы в стране выступают против военной помощи Украине.

Наиболее ярыми противниками являются президент Румен Радев, пророссийская Болгарская социалистическая партия, которая входит в правящую коалицию, и крупная прокремлевская партия "Возрождение".

В декабре в парламенте Болгарии не дали добро на подписание соглашения по безопасности с Украиной.

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