Болгария получит €500 млн компенсации за военную помощь Украине
Болгария получит от партнеров около 500 млн евро компенсаций за военную помощь, которую она предоставила Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv
Прямая речь министра обороны Атанаса Запрянова: "Помогая Украине, мы фактически помогаем себе".
Детали: Отмечается, что страна уже получила 174 млн евро от Дании в рамках двух контрактов на отправку военной помощи Украине и ожидает еще не менее 300 млн евро от США и Европейской комиссии.
Издание напоминает, что Болгария передает Украине свою старую технику, изготовленную по советским стандартам. В то же время за полученные от союзников по НАТО и ЕС компенсации она может покупать новое западное вооружение.
По словам Запрянова, Болгария уже передала Украине 6 пакетов военной помощи. В них были боеприпасы, бронетехника и неисправные ракеты ПВО для использования в качестве запчастей.
В 2024 году Болгария прислала 150 бронемашин и самоходных гаубиц "Гвоздика" советского производства.
Издание отмечает, что несмотря на выгоды для болгарской армии, которая получает хорошие деньги за старое вооружение, пророссийские силы в стране выступают против военной помощи Украине.
Наиболее ярыми противниками являются президент Румен Радев, пророссийская Болгарская социалистическая партия, которая входит в правящую коалицию, и крупная прокремлевская партия "Возрождение".
В декабре в парламенте Болгарии не дали добро на подписание соглашения по безопасности с Украиной.