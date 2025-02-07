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Россияне cбросили КАБы на жилой дом в Мирополье – убили 3 человек

Ирина БалачукПятница, 7 февраля 2025, 11:42
Россияне cбросили КАБы на жилой дом в Мирополье – убили 3 человек
Фото прокуратуры

Три человека погибли в результате российского удара по многоквартирному жилому дому в с. Мирополье Сумской области поздно вечером 6 февраля.

Источник: Сумская областная прокуратура в Facebook, Сумская ОВА в Telegram

Дословно прокуратура: "6 февраля около 23:20... оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемые авиационные бомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом в с. Мирополье Сумского района. В результате атаки врага погибли 3 человека".

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фото прокуратуры 

Детали: Из-под завалов достали тела 42-летнего и 57-летнего мужчин, личность еще одного погибшего устанавливается.

Сумская областьвойнажертвы
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