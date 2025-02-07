Украина рассчитывает на открытие первого кластера переговоров с ЕС в апреле – Стефанишина 

Ольга Стефанишина. Фото из Facebook Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Украина планирует открыть первый кластер переговоров с ЕС в апреле, а все остальные до конца 2025 года, завила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на доклад вице-премьера на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", который проходит в Киеве при содействии немецкого агентства по развитию GIZ

Прямая речь Стефанишиной: "На апрель мы можем открыть переговоры (по одному кластеру), и так же на июнь мы будем готовы по еще двум кластерам открыть переговоры. И, соответственно, при датском председательстве так же открыть три кластера... То есть (мы хотим открыть) все".

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Детали: Она уточнила, что в первом полугодии этого года, под председательством Польши, Украина стремится открыть переговорные кластеры 1,2 и 6. Остальные три планируют открыть под председательством Дании во второй половине 2025 года.

Главным кластером Стефанишина назвала Fundamentals, который посвящен верховенству права.

"Фундаментальный кластер для нас на самом деле главный. Он очень хорошо структурирует и объединяет государство вокруг ключевых направлений, по которым будет двигаться страна с точки зрения государственного управления, с точки зрения функционирования институтов, с точки зрения антикоррупционной политики", – пояснила вице-премьер.

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Второй важный кластер, по которому сейчас ведутся встречи, касается внутреннего рынка.

"Если первый кластер – это душа нашего будущего членства, то внутренний рынок – это его тело, к которому можно душой ринуться в ЕС, а ногами не дойти. Поэтому первый и второй кластер для нас очень важны", – сказала Стефанишина.

Она добавила, что польское председательство предложило также открыть переговоры по внешней политике и политике безопасности, что включает также и торговую политику.

Конференция проходит при содействии немецкого агентства по развитию GIZ и проекта ЕС "Право-Justice". "Европейская правда" является информационным партнером мероприятия.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ставит целью в 2025 году открыть в переговорах о вступлении в ЕС не менее двух кластеров, а максимальной целью являются все кластеры.

Переговоры о вступлении новых государств-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в 6 кластеров.

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