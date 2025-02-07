На выходные почти по всей Украине осадков не прогнозируют

В большинстве областей Украины 8 февраля без осадков, лишь в Крыму небольшой снег.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: На дорогах, кроме большинства западных и южных областей, местами гололедица.

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Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в Крыму 0-5° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье 2-7° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза.

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9 февраля в Украине осадков также не ожидается. На дорогах, кроме большинства западных и южных областей, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла, в восточных областях и Карпатах 1-6° мороза.

В столице в воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.