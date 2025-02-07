Минобороны: реформа ТЦК и СП разделит их функции на три направления

Для территориальных центров комплектования и социальной поддержки Минобороны готовит реформу, которая будет сосредоточена на социальных вопросах, учете военнообязанных и подготовке населения к службе.

Источник: интервью первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка "Укринформу"

Прямая речь: "Что касается реформирования, то мы планируем разделить функции и задачи, которые возлагаются на Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на их составляющие.

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Например, первая составляющая – социальные вопросы – должны быть отделены. Вторая составляющая – собственно ТЦК. Они и в дальнейшем будут заниматься учетом резервистов и всех военнообязанных, призывать их на курсы переподготовки, направлять на соответствующие сборы. И третья составляющая – это вопрос подготовки населения к прохождению службы в Вооруженных силах или подразделениях Сил безопасности и обороны. Эту функцию также планируем отделить".

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