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СБУ разоблачила корректировщика, который наводил удары по позициям ВСУ на Краматорском направлении

Анастасия ПроцПятница, 7 февраля 2025, 13:43
СБУ разоблачила корректировщика, который наводил удары по позициям ВСУ на Краматорском направлении
фото: Донецкая областная прокуратура

В Донецкой области контрразведка СБУ задержала 41-летнего работника агропредприятия, который корректировал вражеский огонь по локациям Сил обороны на Краматорском направлении.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия злоумышленником оказался 41-летний работник агропредприятия из прифронтового поселка Краматорского района. В декабре 2024 года его завербовала представительница ФСБ через запрещенную соцсеть "Одноклассники".

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Действуя по указаниям куратора, злоумышленник собирал информацию о местах временного расположения личного состава Сил обороны в Дружковке и окружающих населенных пунктах, а также отслеживал перемещение военной техники.

Полученную информацию передавал оккупантам в виде текстовых сообщений и скриншотов Google-карт с пометками целей.

В случае обнаружения военных объектов он посылал их координаты россиянам для нанесения ударов управляемыми авиабомбами и ракетным вооружением.

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Отмечается, что основными целями врага были опорные пункты обороны, штабы и огневые позиции артиллерии ВСУ.

Кроме военных объектов, мужчина также посылал координаты гражданской инфраструктуры, понимая, что это может повлечь гибель мирных жителей.

Правоохранителям удалось разоблачить на начальном этапе его шпионской деятельности. Контрразведчики провели комплекс мероприятий для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на соответствующем направлении.

Во время обыска в его доме изъяли мобильный телефон, через который он контактировал с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Донецкая областьСБУпрокуратура
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