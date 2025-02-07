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Минобороны: 100 подразделений отчитываются об уничтоженных вражеских объектах через Армия+ и DELTA

Анастасия ПроцПятница, 7 февраля 2025, 14:37
Минобороны: 100 подразделений отчитываются об уничтоженных вражеских объектах через Армия+ и DELTA
фото: МОУ

В приложении Армия+ заработал отчет о поражении вражеских объектов, который интегрирован с боевой системой DELTA. Это позволяет автоматически подтверждать уничтожение техники и ускоряет передачу данных. К обновленному механизму отчетности уже присоединились первые 100 подразделений с высоким уровнем интеграции в DELTA.

Источник: Министерство обороны Украины со ссылкой на слова заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко

Детали: Сообщается, что отчет о поражении за минувшие сутки подают в Армия+ командиры или их подчиненные раз в день. Для этого военнослужащие должны быть авторизованы в боевой системе DELTA и приложении Армия+. Предоставленные данные проходят проверку аналитиками Ситуационного центра Минобороны, после чего оцифрованный аналитический отчет становится доступным для высшего военного командования.

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Отмечается, что бумажная отчетность пока остается, но основной акцент будут делать на цифровых отчетах.

Прямая речь Черногоренко: "Это большой шаг в создании актуальной и прозрачной аналитики военных действий. Запуск цифровых отчетов о поражениях позволяет подразделениям ВСУ и Нацгвардии передавать объективную информацию о потерях врага без задержек. Благодаря взаимодействию Армия+ и DELTA мы обеспечиваем точный учет и достоверность информации. Прозрачность данных позволит принимать решения, основанные на фактах, а не предположениях. Цифровизация управления боевыми действиями - это основа современной войны, когда важно действовать быстрее и эффективнее врага".

Детали: Отмечается, что подразделения фиксируют уничтоженные цели на своих защищенных слоях в DELTA, откуда информация автоматически поступает в Армия+. С помощью QR-кода система автоматически определяет тип техники и другие параметры. Защитники могут добавлять как отдельные объекты, так и целые группы.

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"Это ускоряет процесс и делает его более удобным. Армия+ при этом не сохраняет данные об объектах, а сформированный отчет удаляется после подписания и отправляется в зашифрованном виде в Ситуационный центр Минобороны", – говорится в сообщении.

В планах Минобороны – распространить цифровую отчетность на все подразделения Сил обороны. Воинские части, которые хотят подключиться к системе, могут обратиться в службу поддержки DELTA или Армия+.

Предыстория:

  • 9 октября заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что DELTA, вместе со штабным комплексом "Крапива" и программным обеспечением "Вираж-планшет", вошла в тройку боевых систем, которые украинские военные используют чаще всего, согласно результатам опроса в приложении Армия+.

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Минобороныармиядиджитализация
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