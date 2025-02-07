Минобороны: 100 подразделений отчитываются об уничтоженных вражеских объектах через Армия+ и DELTA
В приложении Армия+ заработал отчет о поражении вражеских объектов, который интегрирован с боевой системой DELTA. Это позволяет автоматически подтверждать уничтожение техники и ускоряет передачу данных. К обновленному механизму отчетности уже присоединились первые 100 подразделений с высоким уровнем интеграции в DELTA.
Источник: Министерство обороны Украины со ссылкой на слова заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко
Детали: Сообщается, что отчет о поражении за минувшие сутки подают в Армия+ командиры или их подчиненные раз в день. Для этого военнослужащие должны быть авторизованы в боевой системе DELTA и приложении Армия+. Предоставленные данные проходят проверку аналитиками Ситуационного центра Минобороны, после чего оцифрованный аналитический отчет становится доступным для высшего военного командования.
Отмечается, что бумажная отчетность пока остается, но основной акцент будут делать на цифровых отчетах.
Прямая речь Черногоренко: "Это большой шаг в создании актуальной и прозрачной аналитики военных действий. Запуск цифровых отчетов о поражениях позволяет подразделениям ВСУ и Нацгвардии передавать объективную информацию о потерях врага без задержек. Благодаря взаимодействию Армия+ и DELTA мы обеспечиваем точный учет и достоверность информации. Прозрачность данных позволит принимать решения, основанные на фактах, а не предположениях. Цифровизация управления боевыми действиями - это основа современной войны, когда важно действовать быстрее и эффективнее врага".
Детали: Отмечается, что подразделения фиксируют уничтоженные цели на своих защищенных слоях в DELTA, откуда информация автоматически поступает в Армия+. С помощью QR-кода система автоматически определяет тип техники и другие параметры. Защитники могут добавлять как отдельные объекты, так и целые группы.
"Это ускоряет процесс и делает его более удобным. Армия+ при этом не сохраняет данные об объектах, а сформированный отчет удаляется после подписания и отправляется в зашифрованном виде в Ситуационный центр Минобороны", – говорится в сообщении.
В планах Минобороны – распространить цифровую отчетность на все подразделения Сил обороны. Воинские части, которые хотят подключиться к системе, могут обратиться в службу поддержки DELTA или Армия+.
Предыстория:
- 9 октября заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что DELTA, вместе со штабным комплексом "Крапива" и программным обеспечением "Вираж-планшет", вошла в тройку боевых систем, которые украинские военные используют чаще всего, согласно результатам опроса в приложении Армия+.
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