Британская разведка отметила замедление российского продвижения в январе

По данным разведки Великобритании, в январе темпы российского наступления в Украине снизились по сравнению с предыдущими месяцами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 7 февраля

Детали: "В январе 2025 года территориальное продвижение российских войск в Украине замедлилось: они заняли примерно 320 кв. км по сравнению с примерно 400 кв. км в декабре 2024 года", – говорится в обзоре.

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Отмечается, что Россия взяла под контроль опорный пункт Великая Новоселка, но продвижение вдоль большей части линии фронта было относительно незначительным.

В британском Минобороны отметили, что в течение 2024 года российское продвижение ускорялось, и в ноябре 2024 года было захвачено более 700 кв. км, что является одним из самых быстрых темпов продвижения с начальных этапов вооруженного конфликта.

Также в британской разведке отметили, что в Курской области Россия достигла незначительных успехов в январе 2025 года.

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"Подразделения Северной Кореи, участвовавшие в наступательных боевых действиях в Курской области, временно отошли с передовых позиций, вероятно, для отдыха и переоснащения перед передислокацией.

Почти наверняка это связано прежде всего с большими потерями, которые они понесли во время атак на позиции, удерживаемые Украиной", – говорится в обзоре.

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