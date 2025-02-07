После взлома чат-бота проект "Беларускі Гаюн" останавливает работу

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", который отслеживает ситуацию с российскими войсками в Беларуси и действия режима Александра Лукашенко, останавливает свою работу.

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram

Дословно: "Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" останавливает свою работу".

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Детали: Причины этого решения не объясняются, однако ранее создатель проекта "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько сообщал о взломе их чат-бота.

По его словам, в результате несанкционированного входа рано утром 5 февраля неизвестными был получен доступ к чату с ботом Гаюна, куда собиралась информация от людей.

Мотолько отметил: доподлинно неизвестно, какой объем данных мог быть выгружен за то время, пока у стороннего аккаунта был доступ. Он признал, что в этой ситуации сработала человеческая ошибка, и эта ошибка была его собственной.

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Прямая речь Мотолько: "Если вы присылали информацию, которая может вас идентифицировать, или писали из аккаунтов, которые могут вас идентифицировать, вы под угрозой.

Также настоятельно рекомендую всем, кто пользуется аккаунтом в телеграме длительный период, удалить его и создать новый, и рекомендуется так делать хотя бы раз в год.

В данный момент критические уязвимости исправлены, но я понимаю, что, к сожалению, мы не смогли полностью защитить людей".