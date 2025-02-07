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На фоне диверсионных подрывов в ТЦК и воинских частях усилили меры безопасности

Валентина РоманенкоПятница, 7 февраля 2025, 16:09
На фоне диверсионных подрывов в ТЦК и воинских частях усилили меры безопасности
Иллюстративное фото ua.depositphotos.com

На фоне участившихся случаев подрывов возле и в помещениях территориальных центров комплектования и социальной поддержки в воинских частях и учреждениях, подчиненных Сухопутным войскам ВСУ, усилили меры безопасности.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на ответ на запрос управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ

Дословно КСВ: "Сейчас правоохранительными органами ведется следствие в отношении случаев нападения на ТЦК и СП. Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных командованию Сухопутных войск ВСУ усилены меры безопасности с целью обеспечения безопасности личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций".

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Детали: Отмечается, что в частности речь идет о:

  • усилении патрулирования периметра военных объектов и прилегающих территорий;
  • усилении контроля доступа на территории военных объектов;
  • установлении (совершенствовании) систем видеонаблюдения, а также технических средств для выявления и предупреждения несанкционированных действий;
  • дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны по действиям в чрезвычайных ситуациях;

Кроме этого проведены дополнительные инструктажи личного состава и гражданского персонала по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае обнаружения неизвестных предметов на территории военных объектов, несанкционированного проникновения на территорию посторонних людей и возникновения других чрезвычайных ситуаций.

ТЦКдиверсанты
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