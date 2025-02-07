Генсек Совета Европы объяснил, что нужно для запуска "трибунала для Путина" в 2025
Генсек Совета Европы оценил, реально ли запустить "трибунал для Путина" в 2025 году
Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины должен заработать после согласования и принятия соответствующего международного соглашения, что может произойти уже в 2025 году.
Об этом в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко сказал генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе считает, что специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины должен заработать после согласования и принятия соответствующего международного соглашения, и это может произойти уже в 2025 году.
Источник: Берсе в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко
Детали: По словам Берсе, для работы спецтрибунала нужно создать его структуру и предоставить ресурсы – например, прокуроров и судей.
Генсек Совета Европы отметил, что Коалиция государств, которые занимаются созданием спецтрибунала, уже "нашла компромиссы и решения по всем важным вопросам", после чего "Совет Европы готов к следующим шагам".
"Наша цель – чтобы в этом году состоялись переговоры о тексте международного соглашения. А потом нам нужно провести дипломатическую конференцию для принятия этого документа – и это также должно состояться в 2025 году", – добавил он.
Берсе считает, что создание "трибунала для Путина" в 2025-м – это "амбициозно, но нам нужна амбициозность".
"Нельзя просто ждать, когда преступление агрессии давно признано Организацией Объединенных Наций. И если суда, который рассматривает это преступление, не существует – нам нужно его создать! Поэтому наша амбиция – создать трибунал уже в этом году", – подытожил он.
Обсуждение относительно спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, поскольку до сих пор не существует международного суда, который бы привлекал к ответственности за преступление агрессии. Но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.
В прошлом году Украина заявила, что поддерживает создание трибунала на базе международного соглашения, а не "гибридного" трибунала в пределах украинской юрисдикции, на чем настаивали некоторые государства.
Смотрите также полное интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе "ЕвроПравде" (на английском языке).