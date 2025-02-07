Генсек Совета Европы объяснил, что нужно для запуска "трибунала для Путина" в 2025

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины должен заработать после согласования и принятия соответствующего международного соглашения, что может произойти уже в 2025 году.

Об этом в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко сказал генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

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Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе считает, что специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины должен заработать после согласования и принятия соответствующего международного соглашения, и это может произойти уже в 2025 году.

Источник: Берсе в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко

Детали: По словам Берсе, для работы спецтрибунала нужно создать его структуру и предоставить ресурсы – например, прокуроров и судей.

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Генсек Совета Европы отметил, что Коалиция государств, которые занимаются созданием спецтрибунала, уже "нашла компромиссы и решения по всем важным вопросам", после чего "Совет Европы готов к следующим шагам".

"Наша цель – чтобы в этом году состоялись переговоры о тексте международного соглашения. А потом нам нужно провести дипломатическую конференцию для принятия этого документа – и это также должно состояться в 2025 году", – добавил он.

Берсе считает, что создание "трибунала для Путина" в 2025-м – это "амбициозно, но нам нужна амбициозность".

"Нельзя просто ждать, когда преступление агрессии давно признано Организацией Объединенных Наций. И если суда, который рассматривает это преступление, не существует – нам нужно его создать! Поэтому наша амбиция – создать трибунал уже в этом году", – подытожил он.

Обсуждение относительно спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, поскольку до сих пор не существует международного суда, который бы привлекал к ответственности за преступление агрессии. Но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

В прошлом году Украина заявила, что поддерживает создание трибунала на базе международного соглашения, а не "гибридного" трибунала в пределах украинской юрисдикции, на чем настаивали некоторые государства.

Смотрите также полное интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе "ЕвроПравде" (на английском языке).