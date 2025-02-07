Бойцы Нацгвардии взяли в плен шестерых россиян на Покровском направлении

Воины 3-го батальона бригады Нацгвардии "Спартан" пополнили обменный "фонд" шестью оккупантами.

Источник: пресс-службы НГУ и бригады

Детали: Сообщается, что во время попытки штурма группа из пяти российских наемников попала под плотный огонь украинских военных и укрылась в частном доме. Продолжать бой или отступить оккупанты не смогли, поэтому добровольно сдались в плен.

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Еще один россиянин - единственный из своей штурмовой группы, который выжил - шесть суток ходил между домами, а когда понял, что помощи не будет, решил сдаться в плен, добавляют нацгвардейцы.