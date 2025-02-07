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Из-за российской атаки на Купянск пострадали женщина и полицейский

Анастасия ПроцПятница, 7 февраля 2025, 16:47
Из-за российской атаки на Купянск пострадали женщина и полицейский
Фото: Getty Images

7 февраля российские военные дважды атаковали Купянск Харьковской области, в результате чего получили ранения 24-летний полицейский и 48-летняя женщина.

Дословно: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 7 февраля около 9:45 российские военные совершили обстрел г. Купянск. Купянск. Получил ранения 24-летний полицейский. В течение следующих 10-20 минут войска РФ повторно ударили по городу".

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Детали: Сообщается, что под обстрел попало авто экстренной медицинской помощи, которое направлялось для оказания помощи пострадавшему полицейскому. Кроме того, во время этой атаки осколочное ранение получила 48-летняя женщина. Повреждены жилые дома.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

По предварительным данным, для обстрелов враг использовал "Краснополь" - корректируемые артиллерийские боеприпасы.

Харьковская областьобстрел
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