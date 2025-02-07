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DeepState: В Торецке идут городские бои

Евгений КизиловПятница, 7 февраля 2025, 16:51
DeepState: В Торецке идут городские бои
иллюстративное фото от Getty Images

Силы обороны продолжают сопротивляться оккупантам в Торецке Донецкой области, в городе продолжаются городские бои.

Источник: аналитический проект DeepState в соцсетях

Дословно: "Информация об оккупации врагом Торецка не является правдой – городские бои продолжаются, а Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление противнику".

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Детали: В DeepState сообщили, что хотя в очередной раз в украинское информационное пространство "залетела" ложь от минобороны РФ, украинские военные продолжают оборонительную операцию в городе Торецк.

Бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах. Центр города - практически весь под врагом.

Дословно: "К сожалению, люди вынуждены потреблять вражеские источники из-за недостаточного доверия к собственным официальным. До сих пор общество не проинформировано о потере Курахово и Великой Новоселки, что вызывает много вопросов к тем, кто формирует официальную коммуникацию".

войнаДонецкая область
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