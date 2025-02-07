ГУР: Оккупанты не продают инсулин и другие важные лекарства украинцам без паспорта РФ

На временно оккупированных территориях Украины Россия в рамках процесса принудительной паспортизации распорядилась запретить продажу в аптеках жизненно важных препаратов лицам, которые не получили паспорт РФ.

Источник: Главное управление разведки МОУ

Детали: В частности, по данным ГУР, под запрет попали инсулин и лекарства для щитовидной железы.

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Кроме того, с февраля 2025 года российские оккупационные администрации запрещают оказывать медицинскую помощь всем, кто отказался от незаконного приобретения гражданства государства-агрессора.

Пожилым людям, которые остаются в оккупации без российских паспортов, захватчики с начала 2025 года прекратили выплачивать пенсии.

К людям, которые пытаются избегать своего взаимодействия и сотрудничества с российско-оккупационными органами, применяют угрозы депортации в отдаленные регионы РФ.

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Разведчики напоминают, что мужское население в оккупации находится под постоянным давлением захватчиков и угрозой принудительной мобилизации в российскую оккупационную армию.

Дословно: "Ситуация на оккупированных территориях Украины иллюстрирует системное нарушение государством-агрессором Россией норм международного права и продолжение ее преступной геноцидной политики в отношении украинского народа".