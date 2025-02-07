Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция начала расследование против соцсети X Илона Маска

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 7 февраля 2025, 18:28
Франция начала расследование против соцсети X Илона Маска
фото: Getty Images

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении социальной сети Х американского бизнесмена Илона Маска из-за подозрения "алгоритмических искажений".

Источник: телеканал France Info со ссылкой на данные прокуратуры, пишет "Европейская правда"

Детали: По информации телеканала, расследование в отношении Х (Twitter) начали после заявления французского депутата от центристской партии "Вместе за республику" Эрика Ботореля.

Реклама:

Еще 12 января Боторель направил письмо киберпрокуратуре Парижа с жалобой на предвзятость алгоритмов соцсети Маска.

Эти алгоритмы, "вероятно, исказили работу автоматизированной системы обработки данных", говорится в заявлении прокуратуры Парижа, которая ведет расследование.

"Судьи и специализированные помощники из подразделения по борьбе с киберпреступностью анализируют ее и проводят начальные технические проверки", – добавили там.

РЕКЛАМА:

Несколько расследований в отношении платформы X (Twitter) продолжаются на уровне Европейского Союза с декабря 2023 года в соответствии с Актом о цифровых услугах (DSA).

По информации СМИ, в январе Еврокомиссия завершила предварительное расследование в отношении X (Twitter) и вскоре примет решение о наложении многомиллионного штрафа.

Тем временем суд в Германии постановил, что платформа Илона Маска должна обнародовать информацию, которая позволит отслеживать распространение в сети информации, способной повлиять на результаты выборов.

МасксоцсетиФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Дело Комарницкого: депутата Киевсовета взяли под стражу и установили залог
Трамп заявил о "неслыханном уровне коррупции" в USAID: "Закрыть эту структуру!"
Британская разведка отметила замедление российского продвижения в январе
Изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье: обидчики получили реальное заключение
Украина уже имеет предварительные решения относительно программ, которые финансировались USAID – Стефанишина
Стефанчук: Для налаживания контактов в США поехали 37 нардепов. За свой счет
Все новости...
Маск
Департамент Маска работает над чат-ботом для автоматизации деятельности Управления общих служб США
Немецкие активисты подали в суд на соцсеть X за препятствование мониторингу дезинформации
Белый дом предоставил Маску официальный статус специального госслужащего
Последние новости
18:51
100 миллионов тонн экспорта: Зеленский об успехах морского коридора
18:28
Франция начала расследование против соцсети X Илона Маска
18:17
Spotify и Warner Music заключили соглашение, которое позволит запустить новый уровень подписки
18:16
Что будет означать переход на корпуса для ВСУ – подкаст
18:10
Что смотрят на MEGOGO: украинский сервис показал статистику за 2024 год
17:52
Кабмин отдал управление Госкино Министерству культуры
17:50
Дело Комарницкого: депутата Киевсовета взяли под стражу и установили залог
17:48
Трамп заявил о "неслыханном уровне коррупции" в USAID: "Закрыть эту структуру!"
17:39
СМИ: на осужденного экс-президента Франции Саркози наденут электронный браслет
17:37
Россия на пороге нефтяного кризиса: санкции США ударили по "теневому" флоту – Bloomberg
Все новости...
Реклама:
Реклама: