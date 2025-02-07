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За 10 метров до Румынии остановили пограничники "туристов" из Киева и Горишних плавней

Валентина РоманенкоПятница, 7 февраля 2025, 19:03
За 10 метров до Румынии остановили пограничники туристов из Киева и Горишних плавней
фото ГПСУ

Пограничники нашли в Карпатах двух обессиленных нарушителей, которые трое суток блуждали по горам.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: 35-летнего жителя Киева и 25-летнего жителя Горишних Плавней, что на Полтавщине, задержали 6 февраля вблизи границы с Румынией пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда.

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Во время патрулирования высокогорного участка наряд увидел на снегу человеческие следы. За 10 метров до границы правоохранители догнали нарушителей, которые попытались убежать от пограничников. Услышав позади предупредительные выстрелы обессиленные беглецы остановились.

Задержанные рассказали, что самостоятельно проложили маршрут в Румынию и три дня, с 4 февраля, шли по горам.

Мужчины были очень уставшие, их доставили на пограничное подразделение, где те согрелись, отдохнули и поели.

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На задержанных оформили документы административного производства по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Дело направлено в суд.

уклонистыграницаПограничная служба
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