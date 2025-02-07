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Умеров представил заместителя, который будет заниматься оборонными инновациями

Татьяна ОлейникПятница, 7 февраля 2025, 19:06
Умеров представил заместителя, который будет заниматься оборонными инновациями
Валерий Чуркин. Фото - Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров представил заместителя Валерия Чуркина, который сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии.

Источник: сообщение Минобороны

Прямая речь Умерова: "Офицер, участник боевых действий, который присоединился к рядам ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, капитан Валерий Чуркин – лидер инноваций в сфере военных технологий, руководитель Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР) ВСУ".

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Детали: На должности Чуркин сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии.

По словам Умерова, подразделение Чуркина сейчас реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя.

Что предшествовало:

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  • Президент Владимир Зеленский своим указом уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности своего специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. Вместо этого его назначили заместителем министра обороны.
  • По словам Умерова, зона ответственности Мойсюка – развитие и генерация Сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов.

МинобороныВооруженные силы
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