Умеров представил заместителя, который будет заниматься оборонными инновациями

Министр обороны Рустем Умеров представил заместителя Валерия Чуркина, который сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии.

Источник: сообщение Минобороны

Прямая речь Умерова: "Офицер, участник боевых действий, который присоединился к рядам ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, капитан Валерий Чуркин – лидер инноваций в сфере военных технологий, руководитель Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР) ВСУ".

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Детали: На должности Чуркин сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии.

По словам Умерова, подразделение Чуркина сейчас реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя.

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