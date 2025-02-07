В Словакии снова начались протесты против правительства Фицо

В десятках городов Словакии и за рубежом в пятницу снова начались акции протеста против правительства словацкого премьера Роберта Фицо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Акции проходят в более чем 50 городах.

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На мероприятиях под лозунгом "Словакия – это Европа" участники выражают свое несогласие с политикой нынешнего правительства и обеспокоенность тем, что нынешнее руководство страны готовит выход Словакии из Европейского Союза и НАТО.

Мероприятие в Братиславе организует общественная инициатива "Мир в Украине", которая предупреждает, что власти пугают словаков якобы государственным переворотом.

"Они пугают словаков государственным переворотом, но никакого переворота не будет. Они пугают их насильственными протестами, но наши протесты мирные и достойные. Они пугают их, потому что ничего другого не знают", – заявили в общественном объединении.

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"Это просто сказки, ложь и бред. Словаки хорошо знают, что реальная угроза для нашей родины – это премьер-министр, который сотрудничает с нашим врагом", – добавили в общественной инициативе, имея в виду политику Фицо и поездки представителей правительства и правящей партии в Россию.

По мнению организаторов протестов, правительство Фицо угрожает будущему Словакии в демократической и свободной Европе. "Не позволим, чтобы в нашей стране доминировали авторитарные практики и пророссийская пропаганда", – призвали организаторы.

Словаки, проживающие за рубежом, будут протестовать, также в Праге, Брно, Берлине, Брюсселе, Кракове, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Люксембурге и других городах.

В пятницу Фицо написал в Facebook: "Интересно, почему люди на самом деле собираются сегодня протестовать". Затем он добавил статью о том, что Европейская комиссия не видит никаких признаков того, что Словакия рассматривает возможность выхода из ЕС.

Секретный доклад словацкой спецслужбы, представленный в январе, говорил о якобы долгосрочной организованной операции влияния с целью дестабилизации Словакии.

На этом фоне, а также на фоне продолжающихся многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана " в стране, обвинив Украину в причастности к этому.

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