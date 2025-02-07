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Путин лично критиковал гендиректора Rheinmetall, которого хотела убить Россия – СМИ

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 7 февраля 2025, 19:24
Путин лично критиковал гендиректора Rheinmetall, которого хотела убить Россия – СМИ
фото: Getty Images

Российский лидер Владимир Путин на закрытой встрече с силовиками в 2024 году лично подверг критике генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, на которого позже пытались совершить покушение.

Источник: материал немецкого портала Focus, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным Focus в кругах безопасности, речь идет о встрече Путина с высшим офицерским составом армии и военной разведки ГРУ в Ростове-на-Дону в марте 2024 года.

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На этой встрече обсуждались поставки Киеву оружия производства Rheinmetall и запланированное концерном строительство завода по производству боеприпасов и танковой мастерской в Украине.

По данным источников Focus, Путин четыре раза упомянул Паппергера по имени, "заклеймив его как провокатора и сторонника противника-Украины в войне".

Это заявление "вызвало тревогу среди немецких органов безопасности", говорится в материале, где отмечается, что гендиректору Rheinmetall увеличили охрану.

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Летом 2024 года СМИ впервые сообщили о сорванной попытке российских спецслужб убить генерального директора немецкого оружейного концерна.

В январе в НАТО официально подтвердили, что Россия намеревалась убить Паппергера.

По данным Альянса, планы Кремля были сорваны американской и немецкой разведками и были лишь частью усилий России, направленных на убийство руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

Как известно, Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в войне в Украине.

ПутинГерманияоружиепроизводство
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