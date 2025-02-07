Силы обороны показали, как отбили атаку на Купянском направлении

Бойцы 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" вместе с гвардейцами 1 БрОП "Буревій" и десантниками 77 ОАеМБр показали, как 7 февраля отбили атаку россиян в районе Лозовой на Харьковщине.

Источник: командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко

Детали: Как сообщили в полку, около шести утра штурмовая группа россиян выехала в направлении Лозовой. Впереди ехал танк с тралами, за ним легкобронированная техника со штурмовиками на борту. БПЛА-расчеты 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" уничтожили два БМП, и поразили танк.

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Что предшествовало: 3-го и 4-го января экипажи БПЛА батальона ударных БпАК "Ахиллес" остановили 20 единиц бронированной техники противника на Купянском направлении в районе села Загризово.

29 января батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко масштабировался в 429 отдельный полк беспилотных систем в составе Сухопутных войск Украины.