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В "Резерв+" появилось автоматическое продление отсрочки, но не для всех – Умеров

Евгений КизиловПятница, 7 февраля 2025, 20:57
В Резерв+ появилось автоматическое продление отсрочки, но не для всех – Умеров
фото: минобороны

С сегодняшнего дня в приложении "Резерв+" заработало автоматическое продление отсрочек от мобилизации для людей с инвалидностью и соискателей образования.

Источник: Министерство обороны со ссылкой на своего главу Рустема Умерова

Детали: По информации министра, автоматическое продление отсрочки в приложении будет происходить для "людей с инвалидностью, которые имеют соответствующее удостоверение Пенсионного фонда", а также для "студентов, аспирантов и докторантов".

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Прямая речь: "Теперь достаточно обновить военный документ в Резерв+, и если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически".

Больше деталей: Умеров пояснил, что таким образом его министерство отреагировало на большое количество обращений с запросом о запуске такой функции.

Он пообещал также, что впоследствии эта функция будет доступна и для многодетных родителей (трое детей в совместном браке).

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Напомним: С 31 января 2025 года в приложении "Резерв+" стала доступна возможность генерирования электронного направления на военно-врачебную комиссию (ВКЛ). При этом бумажные альтернативы документа сохранят.

мобилизациявойнатехнологии
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