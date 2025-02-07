Избиение юноши в столице: четырем участникам нападения сообщили о подозрении

Четырем подросткам, совершившим нападение на парня в Оболонском районе Киева сообщили о подозрении в хулиганстве, и одному из них – в грабеже.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Как выяснили правоохранители, жертвой нападения стал 19-летний парень. Последний познакомился с 15-летней девушкой в интернете и предложил встретиться, не подозревая о ее настоящем возрасте. Когда юноша прибыл на место встречи, на него внезапно набросилась группа подростков в балаклавах, избили его и нанесли удары по голове металлической палкой. Кроме того, один из них завладел мобильным телефоном потерпевшего".

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фото - полиция Киева

фото - полиция Киева

Детали: Полицейские сообщили, что установили участников нападения – это четверо несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, которые наносили телесные повреждения, а также двое 15-летних девушек, которые снимали преступление на мобильный телефон, одной из которых потерпевший предлагал встречу.

фото - полиция Киева

фото - полиция Киева

Дословно: "Нападавшим сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, и одному из них – в совершении грабежа".

Что предшествовало:

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В социальных сетях 6 февраля распространилось видео избиения юноши группой подростков в Оболонском районе Киева. Правоохранители сообщили, что устанавливают обстоятельства и участников инцидента.