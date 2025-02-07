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Топ-генерал НАТО посетил Украину и встретился с Сибигой

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 7 февраля 2025, 21:32
Топ-генерал НАТО посетил Украину и встретился с Сибигой
Фото - МИД

Новоназначенный председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в пятницу, 7 февраля, совершил первый зарубежный визит в должности в Украину.

Источник: сообщение украинского МИД, пишет "Европейская правда"

Детали: В Киеве Драгоне встретился с министром иностранных дел Андреем Сибигой и обсудил дальнейшую военную помощь для Украины, укрепление ее обороноспособности и пути достижения справедливого мира.

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Глава МИД сообщил главе Военного комитета НАТО о потребностях Украины в вооружении и отметил, что Россия не смогла достичь ни одной стратегической цели с начала полномасштабного вторжения.

Он отдельно подчеркнул, что членство Украины в НАТО остается для "наиболее эффективной гарантией долгосрочной безопасности и неповторения российской агрессии", отметили в МИД.

В свою очередь Драгоне заверил в поддержке Украины со стороны Альянса и отметил проведение Украиной реформ сектора безопасности и обороны.

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Итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне возглавил Военный комитет НАТО – высшую военную структуру Альянса – в январе 2025 года.

Председатель Военного комитета является высшим военным должностным лицом в НАТО и тесно сотрудничает с генеральным секретарем, Атлантическим советом и другими органами Альянса, выполняя роль главного совещательного голоса по военным вопросам.

Он представляет коллективные взгляды всех начальников генеральных штабов стран НАТО и руководит повесткой дня и дискуссиями Военного комитета.

Напомним, предшественник Каво Драгоне, Роб Бауэр в марте 2024 года совершил визит в Украину.

НАТОМИД
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