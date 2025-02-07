После заявления Трампа о встрече Зеленский анонсировал насыщенные дипломатией недели

Президент Украины Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о возможной встрече на следующей неделе сообщил, что планируются встречи и переговоры "на уровне команд".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Прочный и длительный мир должен стать ближе".

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