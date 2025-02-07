После заявления Трампа о встрече Зеленский анонсировал насыщенные дипломатией недели
Пятница, 7 февраля 2025, 22:01
Президент Украины Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о возможной встрече на следующей неделе сообщил, что планируются встречи и переговоры "на уровне команд".
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Прочный и длительный мир должен стать ближе".
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Что предшествовало:
- Трамп заявил, что может провести встречу с Зеленским уже на следующей неделе, а также может иметь разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
- Американский президент в очередной раз повторил желание "завершить войну" в Украине "по одной главной причине: они убивают очень много людей".
- Позже на уточнение журналистов, как может состояться встреча с Зеленским, Трамп сказал: "Может быть в Вашингтоне. Я туда (в Европу. - Ред.) не собираюсь".