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После заявления Трампа о встрече Зеленский анонсировал насыщенные дипломатией недели

Татьяна ОлейникПятница, 7 февраля 2025, 22:01
После заявления Трампа о встрече Зеленский анонсировал насыщенные дипломатией недели
Владимир Зеленский. Фото из его Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о возможной встрече на следующей неделе сообщил, что планируются встречи и переговоры "на уровне команд".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Прочный и длительный мир должен стать ближе".

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Что предшествовало:

  • Трамп заявил, что может провести встречу с Зеленским уже на следующей неделе, а также может иметь разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
  • Американский президент в очередной раз повторил желание "завершить войну" в Украине "по одной главной причине: они убивают очень много людей".
  • Позже на уточнение журналистов, как может состояться встреча с Зеленским, Трамп сказал: "Может быть в Вашингтоне. Я туда (в Европу. - Ред.) не собираюсь".

ТрампЗеленскийСША
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