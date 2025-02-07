На Покровском и Курском направлениях произошло больше всего боев – Генштаб

С начала суток 7 февраля на фронте произошло 116 боевых столкновений, из них больше всего на Покровском и Курском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 7 февраля

Дословно: "Российские захватчики нанесли 90 авиационных ударов, применив 149 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 961 дрон-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник девять раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка и Ямполовка.

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На Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское противник совершил 13 попыток продвинуться вперед, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боестолкновения вблизи Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 23 атаки российских захватчиков, еще одна атака продолжается.