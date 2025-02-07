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СМИ: Трюдо серьезно относится к заявлениям Трампа об "аннексии Канады"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 7 февраля 2025, 23:18
СМИ: Трюдо серьезно относится к заявлениям Трампа об аннексии Канады
Джастин Трюдо. ФОТО GETTY IMAGES

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на закрытой встрече с руководителями канадских предприятий заявил, что не считает шутками заявления Дональда Трампа о превращении Канады в "51-й штат США".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg и Toronto Star, которым рассказали участники встречи

Детали: В пятницу Трюдо выступил перед десятками бизнес-лидеров и политиков, которые собрались в Торонто, чтобы обсудить, как Канада может диверсифицировать торговлю с США, учитывая тарифные угрозы Трампа.

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"Они (США. – Ред.) очень хорошо знают о наших ресурсах, о том, что мы имеем, и они очень хотят иметь возможность воспользоваться ими. Но Трамп имеет в виду, что один из самых простых способов сделать это – поглотить нашу страну. И это реальная вещь", – якобы сказал канадский премьер.

Другие политические лидеры Канады также говорили, что серьезно воспринимают заявления Трампа об аннексии. К примеру, глава правительства канадской Британской Колумбии Дэвид Эби говорил, что Трамп разворачивает целенаправленную стратегию, чтобы "разрушить экономику Канады" и превратить ее в 51-й штат.

Канада богата почти тремя десятками критически важных минералов, которые необходимы для современных технологий – мобильных телефонов, аккумуляторов для электромобилей и оборонных программ.

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После своего избрания в ноябре Трамп неоднократно заявлял, что Канада может избежать тарифов, став "51-м американским штатом".

1 февраля президент США подписал указ о введении 25%-ных тарифов на большинство товаров, которые Канада и Мексика продают в США. Правительство Трюдо в ответ пообещало ввести аналогичные пошлины.

Позже обе страны договорились об отсрочке тарифов на 30 дней.

ТрампСШАКанада
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