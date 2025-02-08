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По дронам над Киевом и областью работает ПВО

Евгений Кизилов, Ольга ГлущенкоСуббота, 8 февраля 2025, 00:02
По дронам над Киевом и областью работает ПВО
фото: ВСУ

В воздушном пространстве Киева и области зафиксировали вражеские БпЛА. Силы ПВО работали по целям.

Источник: Киевская областная военная администрация в соцсетях, КГВА

Детали: По информации Воздушных сил, в Киеве существует угроза применения ударных дронов с севера.

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Также воздушники сообщают о движении БпЛА с Киевщины в направлении Житомирской области.

Обновлено в 00:01: После полуночи 8 февраля КГВА сообщила о работе ПВО по вражеским дронам в столице.

Киевская областьбеспилотникивойнаКиев
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