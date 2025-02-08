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Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 февраля 2025, 00:28
Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии
Федор Шандор. Фото: Суспільне

Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии Федора Шандора представителем Украины в Дунайской Комиссии.

Источник: указ №76/2025 на сайте Офиса президента

Дословно из указа: "Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии Шандора Федора Федоровича представителем Украины в Дунайской Комиссии по совместительству".

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Справка: Дунайская комиссия - международная межправительственная организация, основными целями деятельности которой является обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов под флагами всех государств в соответствии с интересами и суверенными правами государств-участников Белградской конвенции.

Напомним: С 1 марта 2024 года Россия официально исключена из состава одной из старейших международных организаций - Дунайской комиссии, которая регулирует судоходство по Дунаю.

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