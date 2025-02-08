Фон дер Ляйен: Европа нуждается во всплеске в обороне

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз входит в новую эру обороны, по ее словам, "Европа нуждается во всплеске в обороне".

Источник: фон дер Ляйен в Гданьске во время пресс-конференции по итогам визита Коллегии Еврокомиссии в Польшу, цитирует Укринформ

Прямая речь фон дер Ляйен: "Новый политический цикл обозначает начало новой эры в европейской обороне. После трех лет путинской войны мы увеличили наше военное производство, но этого недостаточно. Мы должны сделать больше.

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Нам необходимо тратить больше, тратить лучше, и тратить вместе. Потому что Европа нуждается во всплеске в обороне. Современная война требует больших объемов, технологий и координации, которые являются слишком большими для любой отдельной нашей страны. Но когда мы объединяем силы, наше сотрудничество в Европе приносит результат".

Детали: Она отметила, что оборонный сектор потребует активного привлечения финансирования, как из государственного, так и из частного секторов.

По мнению фон дер Ляйен, странам ЕС надо активнее сотрудничать для лучшей совместимости собственных сил, для снижения цен на производство военного оборудования, согласованного упрощения регуляторных правил оборонного заказа и создания условий для быстрого внедрения инноваций.

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Прямая речь фон дер Ляйен: "Если мы тратим (на оборону - ред.) миллиарды, поступившие от наших налогоплательщиков, мы должны возвращать эти инвестиции в форме роста ноу-хау и рабочих мест здесь, в Европе. Еврокомиссия представит Белую книгу о будущем европейской обороны до середины марта. Мой второй пункт касается готовности. Именно высокая готовность должна направлять нас во всех наших действиях, чтобы мы могли проактивно отвечать на полный спектр угроз".

Детали: По ее словам, угрозы, перед которыми стоит Европейский Союз, становятся все более сложными и разнообразными. Недавние инциденты на Балтийском море демонстрируют, что каждый элемент инфраструктуры является потенциальной целью.

Глава ЕК констатировала, что Польша находится под постоянным давлением гибридных атак от диктаторских режимов России и Беларуси, которые во взаимодействии с контрабандистами и торговцами людьми массово бросают нелегальных мигрантов для дестабилизации внешних границ ЕС.

Прямая речь фон дер Ляйен: "Это не только двусторонний вопрос для Польши - это европейский вызов, поэтому он требует европейских решений. Именно мы, европейцы, а не Лукашенко с Путиным, должны решать, кто приходит в Европу, и при каких обстоятельствах.

Мы должны увеличить совместное финансирование для обороны, для противодействия гибридным угрозам и предоставить больше пространства для национальных бюджетов, чтобы увеличить расходы на оборону".

Напомним: фон дер Ляйен стала на защиту Международного уголовного суда после указа президента США о санкциях против МУС.